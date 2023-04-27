美式賣場好市多除了為會員提供實惠商品以外，有時也會打折吸引買氣。一位女子表示，她近日在賣場看到兩名會員，各自搬了2盒、3盒N牌冰萃濾袋研磨咖啡，於是自己也被勸敗搬了1盒回家，貼文一出引發熱議，許多網友紛紛大讚該款咖啡便宜方便又好喝，有內行人更指出，該款咖啡1年僅促銷一次，「可以把1年份買起來」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，某天她前往賣場採買時，看到兩名會員各自搬了2盒、3盒N牌冰萃濾袋研磨咖啡，她隨口問了一句「這個很好喝嗎？」沒想到對方你一口我一語說，「很便宜」、「超好喝」，於是她也默默搬了1盒回家；實際體驗後，原PO覺得該款咖啡順口、清爽，在炎炎夏日進行冷泡省時又方便。

一位女子在好市多被勸敗搬回一盒N牌咖啡，實際體驗後也讓她讚不絕口。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「我沒特價時就搬了3箱，這個可以去蝦皮購買血清瓶（環保水瓶），我是買1000c.c.兩瓶，一包泡1000c.c.，夏天冰冰箱，不苦不澀，喝起來我覺得也不輸星巴克冰咖啡」、「沒記錯的話，1年特價一次而已，一次泡2包也不會心疼，可以把一年份買起來」、「我都直接用牛奶泡一晚，隔天直接喝，讚！」、「個人覺得好喝又方便，我都是直接丟進保特瓶放冰箱」。

據了解，N牌冰萃濾袋研磨咖啡一盒有40包的10公克咖啡，原價375元，在5月4日前折價80元僅剩295元，優惠同時適用於好市多官網線上購物。