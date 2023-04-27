許多人都有過敏的毛病，發作起來苦不堪言！營養師許瓊月曾遇過一名4歲女童，常因覺得搔癢抓到破皮流血，在身體留下不少疤痕，即使到處求醫治療，經過2年都沒有好轉的跡象，最後做了慢性食物過敏原檢測，才查出女童對「橄欖、花椰菜、檸檬、小麥」等食物過敏。

許瓊月在個人YouTube頻道發布最新一集的節目《月月營養教室》，表示就算是看似無害的食物，例如：牛奶、雞蛋、豆腐，都有可能會引發過敏，食物型的過敏還可分成急性與慢性，通常從吃下食物到身體出現症狀至少要72小時，較難即時察覺。

節目中許瓊月分享真實病例，曾有一名4歲女童，因為一直覺得皮膚搔癢被媽媽帶來就診，許瓊月檢查發現，女童全身皮膚多處破皮，除了流血結痂以外，還有不少疤痕，讓她看了相當不捨，進一步詢問才知道，女童近2年為此看了諸多醫師，就算服用抗組織胺、類固醇等藥物也無法根治。

後來，媽媽決定讓女童做慢性食物過敏原檢測，才知道女童對「橄欖、花椰菜、檸檬、小麥」等食物過敏，又因為媽媽為了家人健康，都用橄欖油烹調食物，而女童也很喜歡吃麵條、麵包、饅頭等麵食類，而花椰菜、檸檬更是容易在餐桌上出現。許瓊月指出，女童每天都暴露在慢性食物過敏原的風險，才會讓過敏症狀重複上演。

許瓊月建議，當務之急就是讓女童暫時避免攝取上述食物，並補充能緩解過敏發炎反應的營養品，讓腸胃道黏膜更佳健康。讓人驚訝的是，經過1個月的調理，女童過敏情況有大幅度改善。