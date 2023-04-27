《北京青年報》旗下微信公號「政知見」報導，中共中央紀委國家監委27日公開通報青海省6名黨員領導幹部嚴重違反中央八項規定精神問題。通報顯示，6名黨員領導幹部培訓期間違規聚餐飲酒，次日，1名幹部被發現死亡。這是中共十八大以來，中央紀委首次對某一省分違反中央八項規定精神問題進行通報。並且，該案件罕見由中央紀委國家監委提級審查調查，出現4個關鍵信息。

今年1月，中央紀委書記李希指出，針對一些地方和單位公款吃喝、「舌尖上的浪費」不時反彈，貪圖享受、講究排場陋習不改等現象，要及時嚴肅處理，點名道姓通報。

經查，2022年12月11日20時至23時許，在青海省舉辦黨政主要領導幹部學習貫徹中共二十大精神培訓班期間，時任青海省委委員、省政府黨組成員、祕書長師存武，組織時任省委委員、省農業農村廳黨組書記、廳長李青川，省委委員、省文化和旅遊廳黨組書記、廳長王學文，省委委員、海北藏族自治州委書記多傑，省國有資產監督管理委員會黨委書記、主任洪濤，省交通控股集團有限公司黨委書記、董事長陶永利，在省委黨校學員宿舍聚餐飲酒，師存武利用職權要求省政府機關食堂為其提供並安排公務車輛運送菜肴，李青川提供8瓶白酒，當晚6人共飲用7瓶白酒。次日，師存武因醉酒缺席省有關會議，一名幹部在學員宿舍被發現死亡。

經中共中央批准，決定給予師存武開除黨籍、開除公職處分，給予李青川留黨察看二年、政務撤職處分，給予王學文撤銷黨內職務、政務撤職處分。青海省委決定給予洪濤、陶永利留黨察看一年、政務撤職處分，並對相關責任單位和人員進行嚴肅問責。

十八大以來，這是中共中央紀委國家監委首次對某一省分違反中央八項規定精神問題進行通報。

關鍵信息一：一方面是連續通報查處問題的數據：

截至2023年4月，中央紀委國家監委已經連續第115個月公布查處違反八項規定問題的月報數據。最新數據顯示，2023年以來，大陸全國共查處違反中央八項規定精神問題1萬9635起，批評教育幫助和處理2萬8598人。今年3月查處了7021起，其中黨紀政務處分6810人。

關鍵信息二：另一方面是指名道姓通報曝光典型問題。

自2013年12月17日，中央紀委第一次點名道姓向社會公開曝光10起違反中央八項規定精神典型問題起，每逢節假期或者重要時間節點之前，大多都會公開通報違反中央八項規定精神典型問題。比如，「五一」、端午節假將至，中央紀委國家監委在4月20日就公開通報了文化和旅遊部前黨組副書記、副部長李金早等10起典型問題。

關鍵信息三：中央紀委國家監委提級審查調查：

這次中央紀委國家監委提級審查調查，並指導青海省紀委監委嚴肅查處和公開通報問題指出，師存武等人身為重要崗位「一把手」，在中共二十大剛閉幕，青海省委全面學習宣傳貫徹中共二十大精神、舉辦學習培訓班期間，帶頭違反中央八項規定精神違規聚餐飲酒，造成嚴重後果和惡劣影響，是罔顧中央三令五申頂風違紀的典型。

關鍵信息四：事發於中共二十大之後：

公開報導中，無論是中央紀委國家監委還是各地方紀委監委通報的違反中央八項規定精神問題，大部分都發生在中共十八大、十九大之後，中共二十大之前。此次通報的青海省6名黨員領導幹部嚴重違反中央八項規定精神問題，是發生在中共二十大召開兩個月之後。