印度德里久爾市（Thrissur）發生一起手機爆炸致死意外，罹難者絲黎（Adithya Sree）是一名8歲的小女孩，這起消息傳遍鄰近地區後，該村莊至今仍無法接受這一起悲劇，當絲黎正在用3年前購買的舊手機上看影片時，只有她和祖母在家。當祖母進入廚房時，手機爆炸了。警方的初步評估是，可能是電池過熱導致爆炸。

據印度媒體報導，這起事故發生於星期一（24）晚上10:30，當絲黎正在用3年前購買的舊手機上看影片時，只有她和祖母在家。當祖母進入廚房時，手機爆炸了。警方的初步評估是，可能是電池過熱導致爆炸。

在她家中發生。當鄰居們聽到絲黎家中發生爆炸聲時，一開始還以為是在玩鞭炮或是煙火。然而，當他們聽到房子裡傳出哀嚎聲時，意識到事情不對勁，趕往現場後女孩滿身是血時，讓他們感到非常震驚。孩子的臉和右臂都有深深的傷口。

「起初，我們以為有人在放煙火。就在我說完這句話之後，我們聽到絲黎家傳出哀嚎聲。然後我立即趕到那裡。她的祖母打開了門，尖叫著。她使用氧氣瓶，我原先以一度以為，也許是祖母的氧氣瓶爆炸了。當我看到她時，我很高興她沒有受傷。」隨後這位鄰居趕緊把絲黎送到醫院

女孩的父母得知消息後，連忙趕回家裡。因為他們不讓我們進去。也許他們認為我們無法承受發生在我們孩子身上的可怕命運。我們通過電話得知女兒已經上床睡覺，並將手機放在床頭。我不知道當我的母親去廚房時，她是否又開始玩手機，」

「雖然我聽說過手機爆炸的事件，但導致一個人死亡還是第一次。聽說過受害者在此類事件中失去手臂。我這麼說是因為這場悲劇發生在我親愛的女兒身上。明天，不應再有其他人遭遇相似的命運。我們經常把手機放在口袋裡。如果手機爆炸了怎麼辦？當然，應該找出究竟發生了什麼事情。」