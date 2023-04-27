金鐘主持薛紀綱今（27日）遭爆婚內出軌，而資深狗仔葛斯齊晚上也開直播，曝光薛紀綱偷吃證據，透露兩人是透過友人介紹認識，直言女方是圈外人，外形神似Makiyo，並公開他和女方嘴對嘴接吻的照片。

葛斯齊透露，薛紀綱在愛妻王湘涵帶著孩子們出國期間，透過友人認識一名圈外女性林小姐，兩人多張親密照片都是由薛紀綱本人拍攝，無論在KTV包廂還是旅遊景點打卡，互動宛如情侶。葛斯齊也表示，薛紀綱與林女的約會地點他都知道，包括KTV、多間摩鐵和飯店及嘉義旅行等。

葛斯齊直播曝光薛紀綱出軌照。（圖／取自新聞前線專案組葛斯齊臉書）

而《中天新聞網》本月21日生日那天，直擊薛紀綱去酒吧慶生，席間還有這名女子，之後兩人一起搭計程車離開，葛斯齊也透過關係得知，兩人一起到了台北林森北路的薇閣，直到3、4點才回到家。

薛紀綱遭爆婚內出軌。（圖／本報系資料照）

而葛斯齊也強調，現在就等薛紀綱和他的妻子的回應，因為他手中還握有很多更猛的證據，認了有沒穿衣服的床照但沒有影片，透露王湘涵去年5月剛出國，薛紀綱大約6月、7月開始偷吃，一直到現在都還有聯絡。