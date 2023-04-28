行政院副院長鄭文燦今天說，此波禽流感造成全球雞蛋短缺，農委會應從防災角度規劃糧食安全作儲備，建立標準作業流程，及早因應，亦要提升台灣蛋雞產業韌性。

政院晚間發布新聞稿指出，鄭文燦今天主持「中央災害防救委員會第44次會議」，他會中聽取農委會報告「高病原性禽流感防治及因應作為」後表示，雖然專家會議已決定暫不施打禽流感疫苗，但仍請農委會與各單位合作，持續提升禽場軟、硬體生物安全措施，減少疫情擴散的可能。

鄭文燦說，另針對已發生疫情的禽場，務必嚴格執行禽舍清空28天及環境監測合格後始得復養規定。

鄭文燦指出，此次禽流感造成全球性雞蛋短缺現象，農委會應從防災角度規劃糧食安全儲備，例如針對雞蛋短缺預作專案進口準備、適時啟動調節釋出措施、協助業者將傳統開放式禽舍升級為密閉式環控禽舍等，以提升台灣蛋雞產業韌性。

他要求，應同時兼顧生產者及消費者保護，建立標準作業流程，及早因應各項民生物資調節。

針對氣候變遷，鄭文燦說，氣候變遷導致汛期規模、樣態多所變化，坡地災害風險增加，請各單位在汛期前完成防汛整備工作，並加強督導落實執行；同時，近年來旱災災情頻仍，水利署也應預作規劃準備，降低乾旱對民生及產業的衝擊。

鄭文燦提醒行政院災害防救辦公室，國家關鍵基礎設施的災害安全管理議題是政府重點推動的工作項目之一，「研擬災害防救基本計畫（113年至117年）」要特別注意強化相關防災管理內容，以利各級政府遵循。

針對內政部報告的「台灣國際人道救災經驗－以土耳其震災為例」，鄭文燦說，此次國際救援行動非常成功，除讓世界看見台灣，也拉近土耳其與台灣的距離。

他表示，此次任務成功關鍵，在於採行救援專機模式執行國際人道救援任務，除了大量事前會議，並由財團法人賑災基金會協助支應相關救援費用，內政部研提救災人員及裝備專機運輸至災區可行方案，建立快速反應的國際人道救援機制，值得肯定，相關部會應給予此案有功人員適當獎勵。（編輯：林克倫）1120427