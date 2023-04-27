三星預期下半年晶片需求回溫，提振投資人信心，帶動三星27日股價收漲0.8％，報64,600韓元。今年迄今三星股價累計上漲16％，表現優於大盤。

根據財報顯示，三星第一季營業利益陡降至6,402億韓元（約4.79億美元），較去年同期的14.12兆韓元崩跌95％，並寫下2009年第一季以來最低紀錄，主要受到晶片部門虧損拖累。

三星往日的金雞母晶片部門首季營業損失達4.58兆韓元，去年同期則有營業利益8.45兆韓元。手機部門是財報一大亮點，營業利益達3.94兆韓元，優於去年同期的3.82兆韓元。

三星第一季營收年減18％至63.75兆韓元，淨利年減86％，降至1.4兆韓元，兩項數據優於4月稍早公布的初步財報，亦高於華爾街預期。

三星表示，由於客戶持續調節庫存，而且對大型數據中心投資心態保守，短期晶片需求復甦力道有限。不過，隨著客戶庫存水位下降，預估下半年市場需求可望逐漸回升。

此外，三星亦打算透過推出新款手機、電腦促銷計畫，和擴大新CPU採用來提振記憶體晶片需求。

韓國元大證券全球資產配置部門主管Daniel Yoo表示，三星第一季獲利雖然低迷，但晶片價格跌勢正逐漸緩和。

儘管晶片部門陷入虧損，三星第一季資本支出總計達10.7兆韓元，創下歷年第一季最高紀錄。該公司預期今年記憶體晶片投資規模與去年相當。

三星財報出爐後，市場聚焦27日美股盤後公布的英特爾業績。分析師認為英特爾的業務低潮可能已經觸底，三星預測下半年市況回溫，恰恰映證分析師對英特爾的看法。