新華社報導，科沃斯成立於1998年，是全球最早的服務機器人研發與製造商之一。2021年，科沃斯品牌掃地機器人在大陸市場線上零售額占比43.5％，線下零售額占比86.6％，展現出行業「統治力」。

日經中文網報導，科沃斯正在全球市場上逐步追趕iRobot。公開數據顯示，iRobot的全球市占率從2016年的64％降至2020年的46％。反觀科沃斯的市占率則從2014年的7％上升到2020年的17％。

一家日本家電量販店負責人表示，iRobot的掃地機器人Roomba在日本的銷量是壓倒性的，但科沃斯也推出高功能機型，人氣正在逐漸上升，如果科沃斯的知名度提高，銷量將進一步增長。上述負責人又指，雖然日廠曾一度相繼涉足掃地機器人領域，但由於海外製造商的存在感突出，很多日廠已撤離。

另外，手機大廠小米參與投資的掃地機器人業者：石頭科技，在全球逾100個國家與地區銷售。2017年成立的大陸掃地機器人第五大業者：追覓科技，繼歐美市場後，於2022年進入日本市場，除了上架亞馬遜與樂天等電商平台，該公司近期也將進駐家電量販店。