受財報失色打擊，LGD 27日股價收盤大跌4％，報15,200韓元。

根據LGD公布，第一季營業損失達1.1兆韓元（約8.23億美元），季度損失首次超過1兆韓元大關，虧損金額遠遠大於分析師預估的6,600億韓元。相較之下，去年同期有營業利益380億韓元。

財報顯示，第一季淨損達1.15兆韓元，反觀去年同期則有淨利540億韓元。營收年減32％，由6.47兆韓元降至4.41兆韓元。息稅折舊攤銷前損失（EBITDA）達800億韓元，相較於去年同期的利益1.21兆韓元。

蘋果供應商之一的LGD表示，消費者對電子產品的需求下降，電子裝置製造商在第一季傾向耗用面板庫存。

LGD財務長金成賢（Sung-hyun Kim）表示，電子裝置製造商預期市場需求疲弱可能延續，面板需求預估將低於裝置銷量。不過我們目前處於上半年的谷底階段，隨著產業回補庫存，預估下半年的業務狀況將會好轉。

金成賢強調，雖然大環境不確定性依舊，LGD將透過加速改善商業結構和積極降低成本，竭盡全力提升業務績效。

LGD指出，由於第一季是傳統淡季，加上製造商積極調整庫存水位，產業對電視和IT產品的面板需求縮減，導致面板出貨量和營收萎縮。此外，LGD持續縮減LCD電視面板業務，亦打擊首季營收，不過這些行動將有助強化整體業務結構。

按產品類別來看，包括螢幕、筆電和平板電腦等IT裝置使用的面板，占第一季營收比重38％，行動和其他裝置用面板占32％，電視面板占19％，車用面板占11％。