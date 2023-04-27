日本警方於26日（三）發表聲明，指控陸籍男子王耀德（30歲）在日本旅遊期間，對一名未曾相識的女性實施性侵犯，並以強制性交罪名逮捕王嫌疑人，而根據港媒報導，香港消防處表示ㄧ名休假人員在日本被捕逮捕，對於違法犯紀的事件必定嚴肅處理。

據日本《朝日新聞》26日報導，千代田區丸之內警方表示，王男於23日晚上10點半左右，將一位20多歲的日本女性拖進位於東京都千代田區的一棟公寓的男廁所，涉嫌強行進行性侵犯。

據稱，王男在路上與女性攀談，引誘她進入一間拉麵店，然後帶她進了這棟公寓。目前，警方表示王嫌疑人已承認部分指控，並表示會和律師商量後再做回答。

據港媒《香港01》報導，王男在是一名消防員，於22日和妻子一同前往日本旅遊，在東京一家酒店住宿。當時，他表示要外出買飯，把妻子留在酒店。警方在他回國之前逮捕了他。警方稱，透過調查周邊監視錄影等，成功識別出嫌疑人。