澎湖一群騎機車觀光客昨（26）中午在東衛派出所前方道路，因未依規定兩段左轉，遭洪姓駕駛好心按喇叭提醒，一行人竟攔車暴打洪男，引發澎湖人眾怒；事後網紅「四叉貓」在臉書貼出其中一名打人的遊客的相關訊息，起底是桃園區上個月底開幕的「資產管理」公司的股東，消息一出引起網友導論。

四叉貓在粉專「四叉貓。劉宇（滾動）的貼文」表示他是利用人臉辨識系統肉搜出來的「應該是同一位吧」，引發熱議，網友紛紛留言開酸「就是黑的嘛，說句難聽的，父母只管生，沒管教，台灣越來越多這種家庭，然後小孩去混黑的，也懶得管了」、「這就討債公司吧」、「資產管理名字好有學問啊！看那樣子，應該是討債的吧」、「8+9，討債公司的」、「凶到要警察護送，真的有夠掉漆的」。

回顧整起案情，這起行車糾紛發生在26日中午12時許，住西嶼內垵的洪姓男子開著白色轎車，由馬公往白沙西嶼方向行進，一群分別來自台北市、新北市及桃園的觀光客，分乘3輛機車行經東衛大路口，由於該路段依規定機車要進入待轉區才能左轉，但這群觀光客可能對路況不熟違規左轉，洪姓駕駛見狀按喇叭示警，卻遭觀光客將他拖出車外暴打。

根據民眾提供的行車紀錄器顯示，施暴的觀光客仗著人多出手狠毒，甚至待洪男掙脫還拿起安全帽一路追打、踹腳，警方趕到現場逮捕江姓觀光客，另2人則傳喚到案。

被打的洪男親友得知後，聚集10餘人在東衛派出所門口與警員對峙，並大聲疾呼要求警方務必嚴辦肇事者，他們說每到觀光季節，外來的遊客就「侵門踏戶」欺負澎湖人，許多無辜善良的鄉親被打，造成純樸的離島治安日益惡化，與警方刻意包庇難辭其咎。

對此，警方則回應一定會依法嚴辦，相關施暴者已移送澎湖地檢署偵辦，請澎湖鄉親保持理性。而涉案3人以6萬元交保，另1人因未出手攻擊被害人，諭知請回。