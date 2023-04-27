擁有百萬訂閱的大陸YouTuber錫蘭，來台定居6個月，近日他在頻道上傳影片，談及對台灣的真實看法，並提出3大亂象，讓網友直呼「太真實了」。

錫蘭表示他搬來台灣後，從不切實際的期待值逐漸發覺不盡人意的地方，第一個就是台灣的媒體，因為傳遞未經查證、斷章取義的報導，讓他替台灣民眾憂心；其次是「交通」，台灣的交通宛如行人地獄，讓他糟糕到不想踏出門；最後是「市容」太過醜陋，每次飛回台灣，他都會不禁感嘆，直言台灣的風景非常美，但到都市後就不倫不類，且台灣缺乏美感不單體現在市容，就連變電箱、官方海報的設計都沒美感。

不過他也點出對台灣的喜歡，包含民主、人及方便和物價便宜，他表示自己依舊深愛台灣，但將問題點出就是希望能有改善的契機，希望台灣能夠越來越好。

網友見狀也紛紛留言，「我是台灣人，只能說太真實了，很高興有人說實話，期待你繼續發表你在台灣的所見所聞」、「覺得每個台灣人都應該看看這段影片」、「只待了六個月就比大多的台灣人看的透徹」。