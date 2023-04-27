2023年羽球亞錦賽，被安排在27日1號場地最後一場賽事的男雙，台灣組合李洋／王齊麟克服一局落後，以14比21、21比16、21比19後來居上力退大會第2種子、馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯，晉級到8強。

李洋／王齊麟在延期到2021年的東京奧運勇奪羽球男雙金牌後，在10場BWF巡迴賽有6場成績是16強，目前世界排名第14，今年全英羽球公開賽首輪落敗，兩人回國後也持續苦練加強，希望能在5月1日2024巴黎奧運積分開始後努力提升排名，能再次前進奧運為國爭光。

這是李洋／王齊麟生涯第6次和目前世界排名第2的謝定峰／蘇偉譯在BWF巡迴賽交手，雙方前三次交手贏家是「麟洋」，但東京奧運之後的過招，大馬組合拿到對戰2連勝，這次「麟洋」贏球後，也中斷雙方對壘2連敗低潮。

下一輪李洋／王齊麟要迎戰大會第7種子、中國大陸組合梁偉鏗／王昶，是雙方首次在BWF賽事對決。