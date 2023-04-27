惡煞同行女子返台時，在鏡頭前囂張比YA，還要求攝影記者拍漂亮點，引起鄉民公憤肉搜。(圖／女子IG)

26日澎湖發生一起觀光客圍毆當地人事件，引爆當地人怒火，觀光客一行人被送回台灣後，其中一名女子竟然對著鏡頭比YA，還要求記者拍漂亮一點，遭火大網友肉搜起底，曝光真面目，該女子也緊急關閉臉書，將IG設為私人。

據了解，當地人洪男捐肝給父親，身體變差，事發當天要去醫院回鎮，路上與王男一行人發生行車糾紛，竟遭對方6人拖下車圍毆，拿安全帽往死裡打，女子雖未動手，但全程坐在機車後座冷眼旁觀，完全不打算阻止同伴，事後憤怒的澎湖鄉親包圍派出所、民宿，觀光客一行人也被送返台灣本島。

該女子長相姣好，自稱單親媽媽，遭肉搜後已關閉臉書。(圖／女子臉書)

施暴惡煞抵台後毫無悔意，更指控是對方逼車在先，他們才會打人，女子看到鏡頭先是不屑說「不想回答」，接著比出YA手勢，要攝影記者把她拍漂亮一點，隨即轉身離去。

離譜行為曝光後，鄉民隨即肉搜並起底女子，貼出臉書與IG，該女子自介為單親媽媽，並在胸前與雙臂刺有大片刺青。網友狂酸：「果然不意外是8+9妹」、「台灣生育率就靠8+9撐了，國家生產隊」、「8+9走在路上都有風」，更有眼尖人發現，女子的英文名字與台中潑熱湯的八大妹竟然同為Abby，笑稱「這名字是有甚麼問題嗎」。

女子疑似知道自己遭肉搜，緊急關閉臉書，Instagram也改為私人狀態。