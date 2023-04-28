大陸浙江一名男子懷疑妻子出軌，不僅偷偷跟蹤，還在其車上安裝GPS定位器，希望找到證據，但幾次探詢都未果，沒想到他竟萌生了「不如讓妻子無法開車出去」的想法，借來扳手把輪胎上的數顆螺絲擰鬆，導致妻子開車出門後，車子在半路往下沉，近期法院也宣判審理結果。

綜合陸媒報導，浙江寧波海曙區人民檢察院辦理了一樁案件，男子小劉和女子小羅是夫妻，去年1月2人因感情不和鬧離婚，小劉懷疑妻子婚內出軌，不僅偷偷跟蹤，還在其車上安裝GPS定位器，希望找到證據，但幾次探尋都無果。

小劉開始失去耐心，萌生了「不如讓妻子無法開車出去」的想法，便在去年4月向附近汽車修理店，借來扳手將小羅汽車的左側2輪胎上的數顆螺絲擰鬆，自認為妻子會因車輪開動時的異響而放棄外出。

幾天後小羅如往常一般開車外出，不料半路上，車子突然往下一沉，左前輪隨之滾出，他立刻報警求助，經交警檢查發現，車子左側後輪的螺絲也處於鬆動狀態，後來調閱監視器，以及證人證言等證據下，小劉自願認罪認罰，並表示很後悔。檢察院經審查後對小劉依法提起公訴，法院經審理，被告因犯破壞交通工具罪，被判處有期徒刑三年，緩刑四年。

更多 CTWANT 報導