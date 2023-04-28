因應剛性需求，重劃區正夯，其中又以正在開發的鳳鳴重劃區為近期熱區，目前雙鐵正在動工，軌道沿線經濟預估可帶來700億的投資效果，增值空間無窮。由合康建築合硯建設投資興建的「四季琢硯」就位於重劃區核心，鳳鳴國小首排，擁有交通與生活機能利多，規劃20-40坪2-3房，符合多元客層需求，甫推出即深受青睞。

鳳鳴重劃區位於新北市鶯歌區，範圍以鶯桃路、桃鶯路、大湖路及永和街為界，捷運三鶯線與鳳鳴臨時火車站正在動工，捷運預計2024年3月通車，火車站則預計2024年底啟用，雙鐵利多將帶來旋風式發展力道，磁吸各大建設紛紛進駐。現場專案表示，以鶯歌區附近區域房價平均值來看，新北先嗇宮已上看60萬，鶯歌區目前來到4字頭，屬於房價凹陷區，待捷運三鶯線完工通車，房價勢必上漲，因此現在絕對是入手好時機，要趁早卡位。

「四季琢硯」位於鳳鳴重劃區核心，基地位置十分優秀，步行5分鐘可抵達鳳鳴臨時火車站，快速串聯國一、國三及大湳交流道，上國道僅需5分鐘，若遇到國道塞車還能走平面道路，解決塞車進退兩難的窘境，且前往機場更只要15分鐘，滿足快速走出國門的民眾。

「四季琢硯」基地位置極佳，可快速串聯國一、國三及大湳交流道。圖為國道實景拍攝輔電腦合成示意圖。(合硯建設提供)

鳳鳴重劃區另一個膾炙人口的特色就是生活機能，由於此區發展較早，生活機能成熟，鶯桃路與桃鶯路上富有多家連鎖餐廳、超商及銀行等等，從「四季琢硯」步行5分鐘就能抵達鶯桃商圈，生活採買無虞；除此之外，附近圍繞5座綠意公園，包含占地8800坪的公四公園、貓頭鷹鳳福公園、鳳鳴公園、機器人公園及逗逗龍公園等，大人散心、小孩放電，良好生活品質唾手可得。

「四季琢硯」基地面積1263坪，規劃2棟建築，棟距高達22公尺，採光充足；樓層規劃地上10、14層，地下3層，B1增加充電車位；房型規劃20-40坪2-3房，23坪2房擁雙衛浴，三房皆為三面採光。建材的部分，採用膠合玻璃5+5、VAF空氣清淨系統、BWT德國倍世淨水、TOTO衛浴、義大利品牌洗碗機，還有規劃單層排氣及1米8高度防水等，提供住戶絕佳居住體驗。公設則有多功能教室及健身房等6項設施，一樓更有種植四季花卉的中庭花園，賞花不用再人擠人。

「四季琢硯」建築外觀3D透視圖。(合硯建設提供)

合康建築合硯建設以「建築人」為初衷，將建築回歸居住者本身，用心洞察現代家庭對家的生活藍圖，更以永續、自然、機能、光線、進化、細節、專業與人文的『建築八法』，為居住者營造家的生活價值。而八法意指用最小的尺度、最大的視野，展現建築人追求完美的執念，掌握當代生活趨勢，並採用最高安全規模，成就同時擁有愛、品質與穩健的「家」。

四季琢硯

接待中心：新北市鶯歌區鶯歌路與永和街

賓客專線：(02) 2679-8666