宜誠建設是桃園在地建商，以「做事不忘根本，與人從心相交」為經營理念，並以「平價好宅」的概念，經過30年的淬鍊，至今已打造超過2萬戶的好宅。宜誠機構董事長賴廣田始終秉持著3項原則，分別是要勤勞、談節儉及論道德，認為做事要對得起良心，用最好的品質蓋房子，為住戶打造幸福的居住生活。

宜誠建設從專業營造起家，多年來憑藉著匠心精神及用心講究，精進品質管理，獲獎無數，獎項包含甲級營造廠評鑑、ISO9002國際品保認證、顧客滿意金質獎、十大傑出優良建築公司、傑出工商企業楷模、台灣優質建築金獅獎，以及去年(2022)旺旺中時集團舉辦的建設類「永續發展精湛獎」，品牌實力深受肯定，更有防水保固8年保證，打造桃園優質住宅的第一品牌。

董事長賴廣田表示，不管時代怎麼改變，堅持用心跟專業對待好客戶，不論是一塊磚頭、一包水泥及一粒沙，都要兼顧最好品質，並用行動證明蓋的是百年傳世的好宅。

對於宜誠建設來說，何種居住條件才是最理想的狀態？副總經理賴明皇及賴明鐘表示，動靜皆宜、增值性、行動力、未來性、競爭力、兼顧工作與生活，甚至能夠將工作與生活分開，總結以上條件即是最理想的生活模式。

然而宜誠建設確實做到了！新推案「宜誠日日和」座落於人口紅利最好的青埔高鐵特區，位於桃園大園純住宅區A17，同時享有A17、18、19等3大區塊的利多條件，包含距離A17領航站僅有600公尺，可快速串接大竹交流道、國道2號及國道1號；搭乘桃園機場捷運4站進出國門，20分鐘暢行台北市，通勤跨區隨心所至。

「宜誠日日和」建築外觀3D示意圖。 (宜誠建設提供)

生活機能及休閒娛樂的部分，則是鄰近高知名度的華泰名品城、水族館X Park、IKEA，以及正在開發的國泰休閒娛樂商務城；附近還有占地遼闊的橫山書法公園，可隨時隨地享受河岸美景、漫步林蔭大道，讓回家成為一種心靈的最佳撫慰。

「宜誠日日和」鄰近IKEA，生活採買無虞。(截取自「宜誠日日和」官網)

此外，宜誠建設於2018年取得「卍字型雙柱SRC工法」專利，此工法均採用SRC結構，可承受較大地震力，提升整體結構系統的韌性，提升住戶居住安全。「宜誠日日和」坪數規劃為25至44坪，房型有38至40坪3房、27至33坪2+1房，以及25至26坪的2房。戶戶空間規劃寬敞舒適，前後陽台擁雙面採光；一層4至6拼，配有2部電梯，居住環境單純清幽，預計2024年第一季度交屋。

宜誠日日和

接待會館：桃園市大園區青峰路二段219號

貴賓專線：(03) 2875667