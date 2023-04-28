隨著溫度逐漸高升，南風吹送，又到了互道珍重的季節。高雄中央公園英迪格酒店以多樣化的餐廳酒吧、精緻美饌饗宴與優越的地理位置，連續成為舉辦謝師宴的首選。自5月1日起至9月1日，結合館內中、西餐及多功能會議廳，隆重推出「2023年謝師宴餐飲專案」，每位1,000元起，內容超值並加贈多重優惠，邀請學生向老師傳濃濃謝意。

為了讓謝師宴更加精彩，英迪格酒店在宴會廳設計多種選擇方案，像是「中式桌菜」以每桌10人為計，只要12,000元，訂席2桌起再加贈每桌52盎司戰斧牛排和海尼根啤酒24瓶，滿足師生味蕾的美好用餐體驗。

其中，慢烤美國Choice等級52盎司戰斧牛排，精選肉質嫩香氣足的肋眼部位，以百里香、龍蒿、奧勒岡等綜合香料醃製，並經過3至4小時的低溫舒肥，再放上高溫烤盤煎烤，搭配主廚特製的紅酒醬，一口咬下感受層出不窮的口感，美味令人欲罷不能。

美國Choice等級52盎司戰斧牛排，精選肉質嫩香氣足的肋眼部位，以百里香、龍蒿、奧勒岡等綜合香料醃製，珍羞美味讓人欲罷不能。(圖:英迪格酒店提供)

此外，英迪格酒店還有「自助百匯專案」，每人僅要1,000元，於二樓全日餐廳自助餐檯取用，除各式台式、西式、冷盤、熱炒佳餚外，還可以享用爐烤牛排吃到飽和自製調酒區，自助百匯專案需40人起，提供師生盡情享受歡樂夜晚。

「謝師宴區域包場專案」能享用派對分享餐和客製化調酒，現場還有樂團表演為來賓獻唱，讓師生在美酒佳餚的享受歡樂氛圍。(圖:英迪格酒店提供)

對於那些喜愛非傳統宴席場所的饕客，英迪格酒店頂樓高空酒吧推出「謝師宴區域包場專案」，每人只要1,000元起，就能享用派對分享餐和客製化調酒，現場還有樂團表演為來賓獻唱，讓師生在美酒佳餚及音樂的薰陶下，一同享受歡樂氛圍，並真切地對彼此說「珍重再見」。

對於那些喜愛非傳統宴席場所的師生，英迪格酒店頂樓高空酒吧實現饕客的夢想，在開放空間一同享受歡樂氛圍，並真切地對彼此說「珍重再見」。(圖:英迪格酒店提供)

訂位專線：07-272-1888轉202

地址：80054高雄市新興區中山一路4號

【警語：飲酒勿開車。未滿十八歲者，禁止飲酒】

【本場所不販賣酒予未滿十八歲者】

【英迪格酒店酌收10％服務費】