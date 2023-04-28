職場同事來來去去正常，但你有看過新人第一天報到只做半天就閃人的嗎？有網友表示，自己相當不解新人「吃完午餐就消失」的行為，話題引起網友們熱議，但有人認為，沒有很意外，不適合就不用浪費彼此的時間，更有人誇聰明，知道自己遇到爛公司。

該名網友在PTT論壇發文指出，有人遇過新人早上報到中午消失嗎？原Po表示，家人雖然曾經碰過，但本身只看過報到當天中午提離職的，沒見過無預警消失的同事，因此好奇大家的經驗。

此事引起網友們熱烈討論，許多人認為其實很常見，主要原因還是因為工作實際狀況與期待不同，「新來的助理中午放她去買飯，結果打電話來說離職」、「有遇過上班2小時人就不見跑掉了」、「習慣就好，不是每個人都做得來」、「上半天後去吃飯休息時，就傳LINE來說覺得自己不適合，直接就沒出現囉。」

有另一派網友認為，公司遇到這樣的狀況也要思考是哪個環節出問題，「公司也要檢討啊，新人很聰明半天就看出你們的爛」、「遇到爛工作、慣老闆，不用先逃嗎」、「帶他的人也要自我檢討吧」、「至少知道趕快滾沒有死賴著，但是也有的確實是雇主的問題。」