南美洲阿根廷跟進巴西，開始使用人民幣結算，外界以為該國加入「去美元化」行列，但真相是阿根廷的美元不夠用。阿根廷政府26日宣布，將以人民幣支付中國進口商品的費用，以緩解日益減少的美元外匯存底。而阿根廷通膨率飆升到104％，創下32年新高，專家表示，比索貶值是阿根廷人尋求美元「庇護」，以保護他們的購買力。

路透、法新社報導，阿根廷在一份聲明中指出，阿根廷將在4月以人民幣支付約10億美元的中國進口商品，此後每月約7.9億美元的進口商品，也將以人民幣支付。

阿根廷經濟部長馬薩（Sergio Massa）在與中國大使鄒肖力在一場活動中表示，以人民幣結算中國進口商品，主要目的是緩解美元外流。

馬薩表示，改以人民幣支付中國進口商品，將加快進口節奏，以人民幣計價的進口訂單可在90天內獲得授權，而非以往標準的180天。

阿根廷政府25日指責該國右翼反對派助長披索（peso）兌美元的急劇貶值，並下令進行調查。按25日官方匯率計算，披索兌美元匯率為227，但目前「黑市」比索報497兌一美元，比官方匯率貶值了兩倍多。

由於10月總統大選的不確定性，比索承受巨大壓力，從上周開始下挫。阿根廷實行外匯管制，以遏止金融危機的影響，以及超過100%的猖獗通貨膨脹。

經濟學家Maria Castiglioni指出，比索貶值可能是阿根廷人尋求美元「庇護」，以保護他們的購買力，因為該國的通貨膨脹率高達104%。

阿根廷3月年通膨率意外飆升到104％，創下32年新高，成為全球通膨最惡化的國家之一，阿根廷央行上周調升基準利率300個基點（12碼），至81％，升息幅度超出市場預期。

阿根廷通膨高到嚇死人，當地民眾苦不堪言，直呼快活不下去。有出版社員工哀嘆，「薪水被通膨吃掉，我能存到錢的可能性歸零。」以為通膨情況會改善，但卻是一天比一天更糟；另一員工也說，通膨讓你買不到與過去相同價位的優質產品，但到最後是什麼都買不起。