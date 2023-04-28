台灣房價居高不下，對於年輕人來說買房大不易，一名網友發文表示，自己努力工作10年後年薪達到百萬，本來想在新北市購入人生第一間房屋，沒想到預售屋開價有夠誇張，他無奈表示「台灣房市是不是沒救了？」掀起其他網友熱議。

該名網友在Dcard發文指出，自己在職場打拚10年，好不容易年薪破百萬了，想買房卻發現新北預售屋開價有夠誇張，像是新店舊市區開價8字頭，中和以及三重7字頭，就連新莊也站上5字頭，這些地區30坪房子含車位，公設比約35%左右，總價都要2000萬，但室內實際坪數只有20坪，25坪房子加上車位總價也要1500萬元。

針對台灣年輕人買不起房的痛，新加坡總理李顯龍8年前曾談及亞洲四小龍，他提到台灣經濟失去了明確的發展方向，台灣年輕人確實有理由擔心未來發展，他舉例，如果問台灣年輕人「什麼時候打算買房子？」對方可能以為你是逗笑他或戲弄他，因為他們無法想像自己可以買房子，除非是大富豪；反觀新加坡「大家都是買完房子才結婚吧？所以完全不相同」。

該網友無奈表示，這樣的房價到底誰買的起？他提到，很多人都說現在經濟不景氣、銀行被倒債、政府在打炒房，結果房價一樣高的嚇人，並感嘆台灣房市是不是已經沒救了？

不少網友則建議原PO改買中古屋或雙北以外的區域，「可以接受中古的話，可以考慮內湖，捷運沿線一坪不到60萬，夫妻一起負擔」、「雙北買不起就往桃園看吧，一堆重劃區新建案，離雙北也才30分鐘車程，一堆年輕首購族早就放棄雙北了，用時間換取空間」、「建議轉買青埔或龜山A7重劃區，通勤到台北半小時以內，雙北不是一般人負擔得起」。

針對台灣年輕人買不起房的痛，新加坡總理李顯龍8年前曾談及亞洲四小龍，他提到台灣經濟失去了明確的發展方向，台灣年輕人確實有理由擔心未來發展，他舉例，如果問台灣年輕人「什麼時候打算買房子？」對方可能以為你是逗笑他或戲弄他，因為他們無法想像自己可以買房子，除非是大富豪；反觀新加坡「大家都是買完房子才結婚吧？所以完全不相同」。