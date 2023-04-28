根據世界衛生組織統計，全球平均每100個成年人中，就有5個人受憂鬱症所苦，患者罹患慢性疾病的風險也比一般人來得高，不過英國最近一項研究帶來了曙光，研究人員發現，憂鬱症患者透過對話治療，症狀獲得改善後，罹患心血管疾病的風險也跟著降低。這份研究18日發表在《歐洲心臟期刊》（European Heart Journal）。

《今日醫學新聞》報導，在臨床心理治療上，「對話」是一種幾乎沒有副作用的療法，治療師透過和患者討論關心或擔憂的事情，協助他們分辨有害的思考模式，學習管理自己的情緒和行為，逐漸走出憂鬱症。

這項研究中，研究人員利用英國國家醫療資料庫，針對超過63萬名罹患憂鬱症並完成心理治療的民眾，進行三年追蹤分析。結果發現，相較於病情未見起色的患者，成功透過心理治療、改善憂鬱症的病患，罹患心血管疾病的可能性減少了12%，尤以60歲以下的患者效果最為顯著。

研究人員對這樣的結果感到意外。參與研究的倫敦大學學院博士生巴烏（Céline El Baou）說，過去沒有太多關於心理治療和心血管疾病關聯的研究，加上憂鬱症和心血管風險之間的關係很複雜，他們並未預期到會出現這樣的結果。這項分析仍存在許多缺點，像是沒有針對研究對象進行太多控制，因此對方有可能是因為生活方式發生變化，降低了罹患心血管疾病的風險，未來仍需要進行更多研究，才能確認心理治療和生理機制間的因果關係。