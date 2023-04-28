美國總統拜登執行的晶片相關政策劍指大陸意味濃厚，其中晶片法案部分，接受補貼的廠商未來10年在大陸半導體製造投資將受限。近日拜登被問及此事，他強調補貼用意是提振美國製造業及就業，「不是為了傷害大陸。」

外媒報導，拜登表示，「法案並不是為了傷害大陸而設計的，目的是刺激美國製造業並帶來就業機會，無關大陸，我不關心大陸。」

晶片法案提供補貼和稅收抵免，激勵美國半導體製造能力，但領取這些優惠措施的同時，也必須接受一些附加條件，包括和美國政府分潤，以及禁止赴陸擴張業務等。

對此，美國商務部解釋這些附加條件的必要性，因為要確保納稅人的錢不會被浪費，或是用於增加對大陸的依賴。至於被問及對華投資限制，是否會衝擊盟友時，拜登表示「美國和韓國都將從更具彈性的供應鏈中受益。」

拜登稱晶片法案創造美韓雙贏利益，不少韓企會認為被拖累成長，「但我們希望看到他們成長，韓國經濟上的好表現完全符合美國利益，韓國經濟成長有利美國及全世界。」

值得一提的是，拜登緩頰法案對大陸的針對性後，又話鋒一轉，提及對大陸的出口限制，「關於大陸，唯一要說的是，我們生產某些可用於核武器或其他武器系統的先進半導體，那些不會出售，不會出口至大陸或其他地方。」