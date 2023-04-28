美國眾議院19日舉行台海兵棋推演，內容引發熱議。前立委郭正亮27日在《亮劍台灣》節目指出，美方36個可能的兵推場面，都沒辦法阻止中共登陸，其中有一個極端個案，美國會在1個禮拜裡面傷亡2萬人，是二戰以來最大的傷亡人數。因為最有反擊力量的是潛艇，另外就是空中的力量，可是如果航母不進來，他的F-22跟F-35沒辦法發揮作用，必須要進來，但進來就直接跟中國大陸硬碰硬，兵推稱這會使美國的航母陷入危險。

「他最後幾乎都是仰賴長程的導彈來做攻擊，可是很快就用完了！」郭正亮指出，長程匿蹤的反艦巡弋飛彈，一下就用完了。他基本上是用了36個可能的兵推的場面，都沒有辦法阻止登陸！其中有一個極端個案，美國會在1個禮拜裡面傷亡2萬人，是二戰以來最大的傷亡人數！

郭正亮表示，美軍如果最後是用長程導彈來做反制，那怎麼會死亡到2萬人呢？這個數字如何誕生的？必然是他原先有意要用航母介入，因為他如果沒有要航母介入，沒有艦載機，空中武力對決就沒有足夠的飛機。因為從日本要直接飛戰鬥機過來，那個航程太遠了。搞不好打完回不去，就要用空中加油機，加油機很容易被攻擊。所以在兵推的方案裡面，他可能有試著要用兩艘航母進入，要增加相關的空戰的能量。

「那顯然這兩艘航母都被摧毀了！一艘航母上面有5千人，不然怎麼可能會有兩萬人的傷亡？怎麼想都想不出來！」郭正亮提到，美國可能有一個兵推的場面是，他有兩艘航母要進來，然後被擊毀。兵推裡也有講到，美國最有反擊力量的是潛艇，另外就是空中的力量，可是如果航母不進來，他F-22跟F-35沒有辦法發揮作用，他必須要進來。進來就直接跟中國大陸硬碰硬，他就講這會使美國的航母陷入危險。

郭正亮強調，他寫了一句話：因為中國的超高音速導彈，對航母的進入，對600英里以外的目標就可以做有效打擊。

郭正亮總結，蓋拉格是這樣說的，一旦開戰之後，我們沒有辦法補給台灣，所以必須及早把台灣的軍售都給台灣，或者把彈藥庫搬到台灣，讓台灣先武裝到牙齒。第二個結論，看來唯一有攻擊能力的只有長程導彈，但一下就用完了，那怎麼辦呢？所以要多做一點！第三個就是加強美軍周邊基地空防，因為很快就會被摧毀，但據了解，這都不是美國目前在進行的項目，美國軍方認為日本基地守不住，沖繩是平的，無險可守。

郭正亮直言，所以他就說，美國能夠做的，就是儘早把台灣武裝！