民進黨台北市議員在士林大同區初選勝出，擊敗原現任立委何志偉。國民黨台北市議員徐巧芯27日在《線上面對面》節目強調，何志偉出線的話覺得藍營沒機會，王世堅勝出反而機會大了。因為王世堅選完還在說，是正義戰勝邪惡，說明堅偉並沒有整合成功。國民黨不能推徐巧芯這種綠營仇恨值高的，要推綠營沒那麼反感的，讓偏綠的人覺得不錯考慮支持，不用含淚含恨投票，挖到何志偉家族勢力賭爛票，就可以贏下來。

「我覺得這一區有機會！坦白說，如果何志偉出線的話，我覺得我們在這一區沒有機會！」徐巧芯表示，可是因為這一區是王世堅勝出，所以覺得國民黨機會大了。大家可以看看她跟費鴻泰，以及堅偉大戰結束以後的差異。她跟費鴻泰結束之後，兩個人都在臉書上恭喜對方、謝謝對方，有聽到其他的內鬥或任何批評嗎？不僅沒有，她還主動堅持自己的原則，應該要仔細思考讓費鴻泰進入不分區名單，也在幫忙他去做爭取。

徐巧芯指出，但堅偉這邊，王世堅選完以後，還在講說是正義戰勝邪惡，意思說何志偉是邪惡的？所以堅偉並沒有整合成功，國民黨要看到這一點，這是很大的一個優勢。其實何志偉私下是一個還蠻好的人，然後他們家族的勢力也很龐大，如果少了何志偉的家族力量在士林大同區，那國民黨推出的候選人，只要是綠營沒有這麼反感的，對上王世堅，那些在過程當中，透過民調在支持王世堅的藍的跟白的，會回歸到他身上。

徐巧芯強調，再加上何志偉家族的人，對這件事是念念不忘，然後沒有辦法弭平他的情緒的話，那藍營有可能在士林大同區第一次開出勝選，好久沒有了，回到過去八仙過海的情況。

「但所提的人選要對，這個人不能是徐巧芯這一種的，為什麼？因為我在綠營裡面的仇很值比較高！」徐巧芯直言，你要在那裡選，你就要選一個綠營仇恨值比較低的，就是比較偏綠的人，他可能覺得你還不錯，他可以考慮支持你，他不會覺得要含淚含恨投票，而藍營又可以共同支持的。如果可以找到這一類型的人的話，那他去選，有機會可以把何志偉家族勢力的賭爛票，回到國民黨候選人的身上，這樣就可以贏下來。