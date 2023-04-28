人類製造大量塑膠製品難以收拾，最終化為難以計數的塑膠微粒，透過水循環進入河湖海洋，透過食物鏈入侵人體，恐致阿茲海默症與帕金森氏症。美國與奧地利學者經由老鼠實驗發現，塑膠微粒一旦進入體內，僅需2小時就抵達腦部，速度驚人。研究成果已於上週發布於國際期刊《奈米材料》（Nanomaterials）。

美國明尼蘇達大學2017年一項調查報告顯示，全球自來水高達8成含有塑膠微粒。塑膠微粒來源是各式各樣塑膠製品，例如食品塑膠包裝、塑膠水瓶。曾有研究顯示，只要在不沾鍋面刮一下，就能製造好幾百萬顆有毒的塑膠微粒摻入餐食之中。

《每日郵報》報導，美國紐約州瓦沙學院（Vassar College）研究人員與奧地利團隊合作，利用實驗室的老鼠探究塑膠微粒能否穿透「血腦屏障」（blood–brain barrier，BBB，也稱血腦障壁）。血腦屏障是大腦極其重要的最後防線，人類與老鼠一樣，防禦機制由緊密相連的血球構成，以保護最重要的器官大腦不受外部物質侵入。氧、水這類無害物質可自由穿透這層屏障，細菌與其他外部病原體則很難闖關。

肉眼難辨的塑膠微粒幾乎無所不在，難以計數。美國、奧地利團隊研究經由老鼠實驗發現，塑膠微粒進入體內只需2小時即可抵達大腦。（資料照／美聯社）

美國與奧地利研究團隊發現，老鼠接觸塑膠微粒之後，塑膠微粒在短短2小時內就能夠穿透這層防線進入老鼠腦部。塑膠微粒長度不超過5毫米，團隊研究過程使用的是更小的5奈米以下微粒。1奈米等於1公尺的10億分之一。

研究人員收集6隻老鼠的數據分析。老鼠分為3組，其中4隻強迫餵食100微升的塑膠微粒與奈米粒子混合物，時間各為2小時與4小時；另2隻屬於對照組，未接觸塑膠微粒。研究人員對實驗鼠施以安樂死之後解剖研究大腦組織發現，實驗組4隻老鼠的腦部均有塑膠微粒入侵，亦即從接觸塑膠微粒到微粒進入大腦，過程只需2小時。

A U of Vienna research team has shown in a mouse study that less than 2 hours after the animals ingested #microplastics polystyrene the compounds were in their brains.https://t.co/6pKt2nutIl — Laurie Garrett (@Laurie_Garrett) April 27, 2023

專家擔心，塑膠微粒既然能闖過這道重要防線，就有可能毒害神經細胞，在全身各處引發健康問題。維也納大學的癌症研究員肯納（Lukas Kenner）指出，塑膠微粒進入腦部，發炎、神經系統失調甚至神經組織退化疾病的機率都可能增加。阿茲海默症（Alzheimer's disease）、帕金森氏症（Parkinson's disease）都是神經組織退化疾病，影響人類認知功能甚大。

塑膠微粒會經由塑膠包裝或塑膠瓶身跑進食品與水裡，也存在於烹飪用具（尤其不沾鍋器具）、衣物、玩具與其他常見家用品之中，幾乎無所不在。世界上的塑膠微粒數量多不勝數。曾有研究估計，99%美國人的血液裡均可檢出塑膠微粒，甚至在胎兒器官內也找得到。