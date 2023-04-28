民進黨台北市議員在士林大同區初選勝出，被前立委郭正亮評為勝率超過9成。國民黨台北市議員張斯綱27日在《線上面對面》節目強調，要跟王世堅對戰，一定要找跟他市場完全不一樣的人，否則很難競爭。也許找一個女生，也有相當戰力，讓人家覺得投給她，也不會對王世堅造成什麼傷害，也許就會有異軍突起的奇兵效果。像2008年此區勝選的周守訓，溫文儒雅、帥氣、口條又好的形象，就曾贏得很多婆婆媽媽的支持。

「我認為要跟王世堅對戰，一定要去找跟他市場完全不一樣的人！」張斯綱表示，如果跟他走一樣的市場，很難跟他競爭，因為他對當地的選民來說，是一個非常熟悉的老品牌。所以要找一個跟他不一樣的人，讓人覺得我選他，跟我過去的立場也沒有什麼太多的違背。

張斯綱指出，也許找一個女生，也有相當的戰力，但這邊說的戰力並不是跟他吵架的那種戰力，因為跟王世堅吵架，基本上佔不了什麼太多的便宜。所以要找跟他形象完全不同，走不同市場，讓人家覺得，投給她，也不會對王世堅造成什麼傷害，也許就會有異軍突起的奇兵效果。

「你不能跟王世堅硬碰硬，硬碰硬基本上就不行。」張斯綱強調，所以上次2008年周守訓到現在，十幾年的時間，國民黨在這邊只贏過一次，就是周守訓，因為那時候馬英九、大環境也好，帶動整個選票。周守訓的形象就跟王世堅完全不一樣，他是走溫文儒雅、長得又帥，又會唱歌、口條又很好，形象不一樣，拿到很多婆婆媽媽的票。所以你去戰王世堅，不能按照他的邏輯走，你要用跟他相反的邏輯走。