近日一款好市多日製醬油被推爆，不少民眾表示相當百搭，早已回夠多次，但對此本土業者有話要說，更分析成分，嘆氣表示，台灣人看到就怕的成分，只要掛上「日本」瞬間就好棒棒，呼籲大家可以多選購本土醬油。

本土業者在臉書PO文指出，這幾天看到新聞在說日本的萬用醬油有多受歡迎， 讓自己忍不住想幫本土廠發聲。他表示，日本許多調味醬油的確好用也非常美味，但大家有沒有想過為什麼好吃？難道日本技術比較強？

他分析了這瓶日本醬油成分，指出標示上面的「水解大豆蛋白」就是台灣人聞之色變的化學醬油原料「胺基酸液」，而柴魚萃取物，只要看到「萃取」基本上就是用溶劑提煉出來的產物。他繼續說，「L-麩酸鈉」就是台灣人嗤之以鼻的味精，胺基乙酸跟xxxx磷酸二鈉都是所謂的鮮味劑。

他強調，並非要說這瓶醬油不好，只要能讓大家喜歡的就是好產品，而調味料就是為了讓消費者吃到美味的存在，但台灣消費者一直用最高標準來挑剔本土廠商，對於國外產品卻總是非常寬容，直言外國的月亮真的沒有比較圓，直說台灣有很多很棒的廠商，值得大家來支持。