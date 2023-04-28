日本知名藝人中川翔子有著獨特的個人風格加上對動漫產業的熱愛，兼具歌手、漫畫家、聲優、角色扮演玩家等多重身分，才華相當洋溢，日本時間28日她拋出震撼彈，驚喜宣布結婚，並透露男方跟自己同齡、一樣喜愛動物，讓粉絲們又驚又喜。

綜合日媒報導，現年37歲的中川翔子在官方粉絲俱樂部發出以「我，突然有一個消息，這次要結婚了」為題的結婚聲明，表示之所以先跟粉絲說，是想讓最重要的人先知道，接著公布男方是圈外人，「他跟我同歲、很喜歡動物，我很欣賞他為了夢想而努力奮鬥的模樣。」此外，中川翔子也提到今年3月愛貓「MEPO」離她而去，為此傷心不已，好在老公作為「靈魂伴侶」陪伴在身邊，給予安慰。

中川翔子也答謝粉絲一直以來的支持，「出道20年來能夠做到最好，都是多虧給予溫暖支持的大家，我從心底感激你們」，並強調未來會懷著感激之心，繼續努力工作。結婚一事曝光後，粉絲紛紛祝賀：「恭喜恭喜」、「啊！我最愛的動漫歌手」、「好突然，恭喜她了」、「謝謝妳給我們這麼棒的作品，期待妳的未來表現。」

中川翔子過去在Youtube談過自身戀愛觀的變化，「我以前常說，身上沒有傷疤、不擅長高空踢的人，我就不喜歡」，並透露理想對象是男星真田廣之跟虛擬動漫人物賽菲羅斯，但現在想法較務實，開出認真工作、喜歡動物跟敢於作夢等條件，也強調必須支持她的演藝工作，「希望我們是可以互相尊重的關係」。