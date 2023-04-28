金曲台語歌王翁立友日前受邀在台北榮民總醫院的中正樓舉行「北榮有愛，為愛而唱，聲聲不息翁立友演唱會」，熱唱慰勞著上千名辛苦的醫護人員，熱情連著五次安可，他直說：「這是生命中最有意義的一天！」

提到這場溫暖的演唱會，翁立友表示，與陳威明院長為老友，這個邀約，因為疫情延遲了三年，為了遲來的開唱，特別開箱五月在馬來西亞雲頂的個唱曲目，搶先與辛苦的醫護人員分享，現場大家也貼心為翁立友提前歡度生日，讓翁立友直呼：「開心驚喜。」

他最近除了忙工作，也忙著與好友歡聚，將在5月7日媽祖聖誕，也會為母親先過母親節，而5月下旬在大馬的雲頂開唱，票房一開賣秒殺，讓翁立友直說，時隔3年未造訪馬來西亞，感謝大家的熱情，為答謝粉絲，更驚喜宣布好消息，將在9月會再加開4場巡演，感動喊：「再次感謝大家！」

他還分享，最近享受慢活很開心，工作之餘更迷上騎UBike，出外辦事都以單車代步，讓自己充足放鬆當作運動，很享受這樣輕鬆的生活，十分有趣，而被問到與新婚辣妻做人進度，翁立友打趣笑說，近來愛吃花生，希望有好事發生，「一切隨緣不會刻意強求，不先預設目標，先放輕鬆慢活，沒有壓力才會有驚喜。」