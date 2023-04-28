國際能源總署（IEA）發表報告稱，全球電動車持續快成長，已佔汽車市場近20%比例，其中有6成在中國出售。近幾年中國電動車的發展超乎各界的預期，在市場成長的同時，電動車製造業也出現百花齊放的榮景。不過，特斯拉去年起持續採用降價促銷策略，加上大陸新能源車補貼退場，讓比亞迪之外的大陸電動車製造商面臨重大困境，一旦這些新興電動車廠無法承受低價競爭壓力而被迫離場，到時可能迎來一陣大陸國產電動車廠的倒閉或合併風潮，這對中國電動車製造業將是一次重大的衝擊。

專業汽車市場調查報告指出，2022年電動車銷售突破1000萬輛的新高紀錄，產業擴張速度持續加快，2023年可能還會出現高達35%的成長率，總銷售額將接近1400萬輛。雖然中國目前是電動車最大的市場，但是新能源車補貼政策退場與特斯拉瘋狂降價這兩件事卻對電動車的發展構成極大的衝擊。大陸對電動車的補貼政策停止之後，原本幾家新興的電動車廠幾乎只剩最大的比亞迪能營利，其餘都將陷入嚴重虧損。

馬斯克如果今年再啟動特斯拉降價，大陸將有不少電動車廠會被迫退出市場。（圖／路透）

去年特斯拉因為需求轉趨低迷而採行降價政策，在大陸電動車市場上引起一陣風波，而降價確實也產生大幅提高銷售量的效果，為此今年馬斯克又打算再降一波。業界分析稱，特斯拉車型已趨於老化，Model 3與Model Y車型對消費者的吸引力逐漸疲乏，加上軟體與硬體缺失不少，銷售狀況愈見低迷。相對於特斯拉缺乏新車型，大陸的新興車企「蔚小理」與比亞迪陸續推出新設計車型，並增添各種炫目的新配備，快速侵蝕特斯拉的市佔，2020年特斯拉在中國電動車市佔率為15%，才2年時間就跌到10%，比例下降幅度驚人。

特斯拉車型已趨於老化，Model 3與Model Y車型對消費者的吸引力逐漸疲乏，不過製造的成本持續降低，降價促銷是搶市佔率最簡單有效的方法。（圖／路透）

外傳特斯拉今年又打算再大幅降價，大陸的電動車廠再次感受到壓力，由於特斯拉每次降價都會影響這些車廠的業績，如果短短半年內特斯拉連降2次，在市場原就低迷的情況下，這些虧損多年的電動車廠只有走上關廠或出售之途。為此，陸媒《北京商報》近日發表題為《特斯拉降價傷人傷己》的文章，指責特斯拉今年前3個月的毛利率持續下滑，是去年底掀起的價格戰反噬自身。

文章說，馬斯克的目標很明確：在短期內犧牲利潤以爭取市佔率。雖然降價之舉讓特斯拉的毛利率由24%下降至21.1%，但是其毛利率仍較傳統生產燃油車為主的車企如通用的6.6%、福特的4%要高出許多。因此特斯拉在美國市場仍持續降價，可以預期中國市場的降價也會跟進，這等於是宣告2023年電動汽車產業正式進入流血的激烈競爭時期。

蔚來是造車新興勢力中較具實力的一家，但在特斯拉持續降價策略下，經營前景障礙重重。圖為廣州車展上蔚來設計的飛行汽車。（圖／新華社）

不料這場特斯拉降價爭議在網上引發2項傳言，其中一則是當年引進德國大眾汽車桑塔納車款時，德方建議售價8萬（人民幣，下同），但在中方的堅決抗議下，最終定價20萬。而堅持讓外商賣高價的原因是為保護國產車市場不受到衝擊，等於是寧願讓外商多賺錢，也要保持國產車相對偏高的價位，否則桑塔納賣低價，國產車都得關門大吉。

另外一個類似案例是最近海灣石油公司的石油產品進入中國，首先在廣州開設加油站，消費者發現它的汽油價比號稱「兩桶油」的大陸國企中石油、中石化的油價便宜約2成，經口耳相傳後，人潮即蜂擁而至。但幾天後就調升至與「兩桶油」幾乎相同的價格，網上傳言說是「兩桶油」要求海灣石油公司漲價以免影響國企的業績，這與請外企汽車漲價以保障國產車銷售情況相同，讓許多網民為此忿忿不平。雖然大陸石油公司出面指稱這2則消息皆屬誤傳，但仍有許多消費者相信大陸的國企確實會做這種事。

廣州車展上蔚來汽車設計製造的EP9電動超跑。（圖／新華社）

除了比亞迪之外，其他新興電動車廠都還在虧損線下掙扎，一旦特斯拉持續降價，這些虧損的電動車廠很快就難以立足，被迫加速退出市場。（圖／中新社）

目前大陸電動車廠的比亞迪、蔚來、小鵬、理想等新興電動車廠都是私人企業，另外很多老汽車廠如一汽、東風、長安等也趕熱潮製造電動車，而現在真正具有獲利的堅強實力的車廠只有比亞迪一家，其他的都在虧損線下掙扎，一旦特斯拉再持續降價，這些虧損的電動車廠應該很快就難以立足，加速退出市場，走上合併或是關廠之途，原本百花齊放的榮景就可能變成獨佔或寡佔，這對中國電動車工業也會造成重大衝擊，必須事先規劃以妥善因應。