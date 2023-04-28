路透社報導，彭博引述的知情人士並稱，相關討論仍處於初期階段，而參與討論的官員都知道這類措施可能損害跟北京的商業關係。

彭博引述的其中一人還說，實施出口管制最快又最實際的方法，是把個別商品和服務列入德國的國家軍民兩用清單。

德國政府部會未立即證實上述消息，中國駐柏林大使館未回應置評請求。

這將是德國重新評估對中關係之際正在考量的最新措施。現任總理蕭茲（Olaf Scholz）的聯合政府正催促其最大貿易夥伴更公平地開放市場，卻也日益提防作為戰略對手的北京。

德國若祭出出口限制，默克集團（Merck KGaA）和巴斯夫集團（BASF）可能受到影響，這兩大德國化學品巨擘皆拒絕評論。

德國一些夥伴國家已經採取措施，以期切斷中國製造晶片所需的特定貨源。

荷蘭政府上月加入美國致力限制對中出口晶片的行列，列出進一步限制出口半導體技術的計畫，以保護國家安全。半導體設備製造商ASM國際（ASM International）和艾司摩爾控股公司（ASML Holding）的總部都在荷蘭。