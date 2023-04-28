哥倫比亞一名男子蒙特里哥（Cristian Montenegro）在失戀後娶布娃娃娜塔莉亞（Natalia Ortiz）為妻，並和對方育有3個「布娃娃孩子」。不過，由於娜塔莉亞日前「病倒」，嚇得他火速叫救護車將其送醫急救，還將整個過程發網，而他對著娜塔莉亞直喊「不要死」的一系列舉動，也嚇呆一票網友。

《每日鏡報》報導，27歲蒙特里哥在情場屢屢受挫，原本打算就此孤獨一生的他，後來卻愛上布娃娃娜塔莉亞，不久前更因為與娜塔莉亞婚後迎來第3個「布娃娃孩子」，收穫不少話題熱度。

不過，蒙特里哥最近在社群平台發布一段影片，表示由於娜塔莉亞的健康情況出現惡化，嚇得他趕緊將對方送醫。畫面可見，他對醫護人員慌張表示，娜塔莉亞頭痛發作後就昏倒了，「我打電話給你們是因為不想讓她死，她可是孩子的媽媽啊」，之後就對躺病床上的娜塔莉亞直喊「不要死」、「親愛的，妳一定會沒事」。對此，隨行的醫護人員則說，「我們會送她去醫院，確保她無恙。」

蒙特里哥自稱娜塔莉亞「病倒」，隨後火速為其叫救護車。（圖／翻攝自臉書／Natalia Ortiz la Muñeca）

影片曝光後掀起熱議論，有網友跟著附和「娜塔莉亞看起來像懷孕了」、「希望娜塔莉亞快點好起來」，也有人怒轟「這也太瘋狂了，醫護要不要考慮把他送進精神病院」、「醫護人員應該很傻眼」、「真的好會演」。

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