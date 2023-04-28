【愛傳媒游毓蘭專欄】警察接受戰術師資培訓，淪為第二陸軍，不分朝野在內委會也砲聲隆隆。只有內政部自己相信警察接受軍事訓練、卻不會進行軍事任務的說詞！面對外界質疑，就說不同的意見「扭曲」、「極端」、「偏執」！

警察同仁對政府規劃惶惶不安，「靠北警察」臉書粉專就極力諷刺說：以為來當警察，想不到是當軍人，宛如詐騙！變成軍人又沒有相應的退撫制度，更是詐騙！國軍族群的「靠北長官」也聲援警察，說這是「警察要開始走下波，成為跟陸軍一樣沒人權的過程」。

但是內政部花敬群次長卻說，這些想法是扭曲了議題、極端的發言，忍不住讓我想到111年10月26日時，我也是跟花次爭取資深員警要避免擔服深夜勤，指出政府沒有發動相關調查瞭解實況，花次就說我是「偏執」！為何在內政部眼中，警察同仁憂心的問題都是扭曲、極端、偏執？

事實上，日內瓦公約第一附加議定書（第五十六條2.）就有規定堤壩、核發電廠這類工程，如果經常、重要、直接支持軍事行動，就會失去公約的保護，而成為敵軍可以合法攻擊的對象。政府在規劃保警護衛關鍵基礎設施時，完全沒有國際法的思維，不用擴大既有國軍規畫，或是用無人機等高科技取代，硬是要把警察推入火坑，而不知道正在把臺灣、警察步步推向凶險！

作者為立委、前警大教授

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