正德表示，3、4月如期交付由日本新來島造船株式會社所打造第一、第二艘環保節能新船，分別與日本、加拿大租家簽訂5年長約，當月起認列收入，其餘新船將陸續加入營運，以符合IMO最新環保節能規定，並擴大營運規模。截至目前，正德船隊達到16艘。

正德採取期租（TC）營運模式，降低受到散裝航運不景氣的影響，今年脫胎換骨，原有較小型及中古船均已在去年高價處分，目前逐季交付之環保節能新船，將有助於正德營運逐季加強，擴大船隊規模，並維持合理穩定利潤。

全球散裝航運在過去二、三年內新造船舶訂單偏低，加上兩大碳排環保新規今年上路，後續可能造成市場船舶降速，運力供給缺口增加，歐盟已決議明年對進出歐盟水域的船舶課征碳稅，這些措施會逐漸提高老船營運成本及加快淘汰。

正德表示，散裝航運主要看大陸市場，去年大陸進口鋼材、糧食、煤炭同步下滑，隨著今年大陸全國到地方兩會確立拚經濟方針，相關煤鐵礦、穀物補庫存效應，有利散裝航運。