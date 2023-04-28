今（28）日水氣減少，各地多雲到晴，白天高溫再回升，北部有30度、中南部達36度；好天氣維持到明（29日）白天，明晚起至下周日（30日）鋒面雨帶影響，中部以北、東半部局部地區有較大雨勢，各地轉涼，北部高溫剩下20度。

今天環境轉為東南風且水氣減少，各地多雲到晴，僅東半部偶爾有些飄雨機率，西半部午後山區有零星短暫陣雨。各地氣溫：北部17至30度、中部19至33度、南部20至36度、東部19至31度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，最新模式模擬顯示，明晚起至下周日鋒面雨帶影響，中部以北、東半部有局部陣雨，略有對流性，局部地區有較大雨勢機率；氣溫稍降，北台轉涼。

下周一（1日）連假最後一天，天氣好轉、雲量減少，近山區及東半部仍有局部短暫降雨機率；氣溫略升。下周二至周四（2至4日）各地多雲時晴，山區午後有局部零星降雨；氣溫續升熱如夏。