亞昕在昨日晚間公告重大訊息，說明董事長姚連地涉案一事，已配合檢調單位執行搜索調查。

亞昕在2020年11月25日發布重大訊息，亞昕公司董事會與佳穎精密企業公司簽訂共同投資興建契約，雙方提供各自已取得及負責整合的台北市大安區學府段一小段280、281、281-1~281-18地號等20筆持分土地，共同合作興建房屋。

姚連地交保後被媒體訪問時說，因為不懂法律，2020年亞昕跟佳穎有關係人交易，就是在北市敦化南路底土地的一筆交易，老實講，真的不知道那幾天內部人是不能買股票的，當時因為想長期投資，買了幾百張股票，就誤觸了法網，獲利46萬多元，自然要繳回。

檢調獲報亞昕國際開發公司董事長姚連地於2020年11月間，在發布與佳穎精密簽訂共同投資興建契約的重大訊息前後，在內政人禁止交易股票期間，涉及買賣亞昕股票，進行內線交易套利，估計不法獲利約10萬餘元。