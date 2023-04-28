國泰金2022年每股盈餘2.58元，但子公司國壽、國泰世華銀行因金融未實現評價損失，原本依規定國泰金是不能發股利，在金管會核准今年放寬可用公積配股後，董事會決議配息0.9元，但也是2011年以後配息新低。

國泰金此次以132.02億元來配發普通股股利，除資本公積外，國泰人壽不上繳現金股利，國泰世華銀上繳20.56億元、國泰投信上繳14.6億元、國泰證券上繳9.9億元、國泰創投上繳1億元，共有46.06億元。