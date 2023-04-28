國泰金2022年每股盈餘2.58元，但子公司國壽、國泰世華銀行因金融未實現評價損失，原本依規定國泰金是不能發股利，在金管會核准今年放寬可用公積配股後，董事會決議配息0.9元，但也是2011年以後配息新低。
國泰金此次以132.02億元來配發普通股股利，除資本公積外，國泰人壽不上繳現金股利，國泰世華銀上繳20.56億元、國泰投信上繳14.6億元、國泰證券上繳9.9億元、國泰創投上繳1億元，共有46.06億元。
國泰金(2882)公告2022年盈餘分配，經董事會通過以資本公積發放普通股現金股利每股0.9元，發放率為34.9％，以昨日收盤價42.25元計算，現金殖利率2.1％。
國泰金2022年每股盈餘2.58元，但子公司國壽、國泰世華銀行因金融未實現評價損失，原本依規定國泰金是不能發股利，在金管會核准今年放寬可用公積配股後，董事會決議配息0.9元，但也是2011年以後配息新低。
國泰金此次以132.02億元來配發普通股股利，除資本公積外，國泰人壽不上繳現金股利，國泰世華銀上繳20.56億元、國泰投信上繳14.6億元、國泰證券上繳9.9億元、國泰創投上繳1億元，共有46.06億元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。