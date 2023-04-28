一名網友分享在路邊撿到了「小時候的回憶」桃花心木種子，引起網友們討論，不少人驚呼，這是童年時期的免費玩具，每次都會撿一大包以後，跑到樓上往下丟，看著種子旋轉落下，就讓人覺得很有成就感。

一名網友日前在臉書社團《爆料公社》上分享，在路邊撿到了「小時候的回憶」，從照片中可見，原PO手上拿著一個咖啡色的扁平植物，遠遠看上去有點像是烤焦的餅乾。

不少網友一看就認出來說，這是桃花心木的種子。「小時候會特地收集一堆，找一個高處，再灑下來，看著旋轉，很有成就感」、「桃花心木種子」、「桃花心木，小時候都會跑到一樓撿，跑到三樓丟（真有體力）」、「童年時期的免費玩具」、「桃花心木，小學時戶外教學的功課之一」、「小時候會撿一堆然後跑到樓上丟下去」。

另有網友則說，桃花心木的種子雖然很好玩，但是非常的硬，如果不慎被砸到，很有可能會受傷。而過去也曾有民眾意外被高處落下的桃花心木的種子砸到，意外受傷的狀況發生。