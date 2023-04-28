傳統淡季及終端市場需求疲弱，台郡營運遇逆風，2023年第1季合併營收為80.96億元，季減27.2%，年減14.7%，單季合併毛利率為9.6%，季減6.5個百分點，年減6.3個百分點，營業淨損率為0.2%，季減8.2個百分點，年減8.2個百分點，稅後盈餘為1.01億元，季減81.5%，年減87.1%，單季每股盈餘為0.31元，表現不如預期。

展望第2季，熊雅士表示，今年第2季整體生產產值將較去年同期約略持平，至於毛利率，正面因素包括智慧型手機為同一世代產品，效率及良率可以穩定提升及NB有新產品加入，毛利率較好；負面因素包括與往年同期差不多的季降價，以及下半年新產品量產前一次性投入費用。

AI運用及高速運算需求，開啟軟板高頻傳輸市場商機：未來因應AI運用服務及基礎建設高速運算需求，行動裝置將需要提升訊號高頻傳輸技術來配合整體軟硬體效能規格，台郡近年來持續開發高速高層LCP產品，為行動裝置、穿戴式AR/VR、智能車用等提供輕薄的軟板高頻傳輸技術。

就各產品線來看，熊雅士表示，下半年新產品重心還是在手機領域，手機高頻傳輸產品片數相對去年會增加1片，穿戴式裝置雖然無法確認time to market(上市)時間點，但我們強調將會在高頻傳輸軟板扮演重要角色，今年可望有新的穿戴式產品營收加入，至於平板及NB也有新機，不過今年對比去年跟前年，電腦這部分產品會有顯著下滑，主要是因前兩年基期很高，手機則還要等旺季看消費市場狀況，我們近年來持續開發高層板的LCP產品，從6層/8層提升至10層，雖然今年還不容易看到多元化產品客戶顯著貢獻，明年或後年可望看到。

去年高頻天線產品佔台郡營收比重約25%到30%，下半年手機是主要驅動因素，公司目標是今年佔比達35%。

熊雅士表示，面對2023年在疫情後通貨膨脹及全球消費疲軟等不利經濟局勢，台郡在2023年營運管理上，將以精實的製造流程來提升生產效率，以及有效整合運用大數據逐步轉型為智慧工廠營運模式，為客戶提供更有效益的服務。

在資本支出方面，台郡今年資本支出約20億元到25億元，70%到80%用於設備，全年折舊費用預計年增10%到13%。