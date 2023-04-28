華新表示，倫鎳價格上漲及鉻、鉬鐵價格觸底反彈等因素影響，推升不銹鋼生產成本，然而終端需求恢復力道較緩，需考量客戶接單能力，因此5月適度反映部分成本。
《電纜股》華新5月盤價 300系列每噸漲1500元
華新(1605)開出5月盤價，5月份適度反映部分成本，300系列每公噸調漲1500元，400系列、200系列維持平盤，316系列採各別議價協助客戶接單；外銷方面，則依各地不同行情，採個別議價。
華新(1605)開出5月盤價，5月份適度反映部分成本，300系列每公噸調漲1500元，400系列、200系列維持平盤，316系列採各別議價協助客戶接單；外銷方面，則依各地不同行情，採個別議價。
華新表示，倫鎳價格上漲及鉻、鉬鐵價格觸底反彈等因素影響，推升不銹鋼生產成本，然而終端需求恢復力道較緩，需考量客戶接單能力，因此5月適度反映部分成本。
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