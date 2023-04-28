財政部對國票金並無直接持股，公股銀行之持股係依其內部所定相關轉投資事業管理規範，本於職責及公司治理原則妥處。有關國票金本年董事改選被提名名單，係由各主要股東自行協調結果，財政部予以尊重。
《財政》介入協調國票金經營權？ 財部：與事實不符
有關媒體報導國票金(2889)本(112)年董事改選席次，係由行政院副院長鄭文燦授權財政部次長阮清華參與協調，阮次長並自本年4月13日起5天內密集約兩大民股見面談四次，與事實不符，財政部特予說明。
有關媒體報導國票金(2889)本(112)年董事改選席次，係由行政院副院長鄭文燦授權財政部次長阮清華參與協調，阮次長並自本年4月13日起5天內密集約兩大民股見面談四次，與事實不符，財政部特予說明。
財政部對國票金並無直接持股，公股銀行之持股係依其內部所定相關轉投資事業管理規範，本於職責及公司治理原則妥處。有關國票金本年董事改選被提名名單，係由各主要股東自行協調結果，財政部予以尊重。
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