財政部對國票金並無直接持股，公股銀行之持股係依其內部所定相關轉投資事業管理規範，本於職責及公司治理原則妥處。有關國票金本年董事改選被提名名單，係由各主要股東自行協調結果，財政部予以尊重。

氣水土林整合破局淪荒謬組改？ 人事總處駁：有良好的跨部會協調機制
台美所得稅協定談判 財政部積極推動
黃珊珊》虛心受教 才能讓台灣成為更好的國家
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