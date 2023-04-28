47歲男星薛紀綱（小兵）以主持兒少節目《下課花路米》聞名，5度榮獲金鐘獎兒童少年節目主持人獎，去年還跟網紅焦凡凡一起主持金鐘獎星光大道，想不到卻驚傳婚內出軌，背叛同為金鐘主持人的老婆王湘涵；對此，薛紀綱僅表示：「現在在忙，不方便回應喔！」

被封台灣最強狗仔的葛斯齊，昨（27日）晚間開直播踢爆薛紀綱婚內偷吃，還公開多張與小三親密的證據，透露他透過友人牽線認識林姓小三，是圈外人，外形神似Makiyo。葛斯齊指出，這些照片都是薛紀綱拍的，約會地點遍及KTV包廂、多間摩鐵、飯店及嘉義旅行等，兩人還曾嘴對嘴自拍，互動跟情侶無異。

《中天新聞網》本月21日，直擊薛紀綱帶著這名小三赴酒吧慶生，結束後兩人一起搭計程車離開，葛斯齊透過關係得知，薛紀綱和小三一起到台北林森北路的薇閣，直到凌晨3、4點才回家。

葛斯齊透露王湘涵去年5月剛出國，薛紀綱大約6月、7月開始偷吃，一直到現在都還有跟小三聯絡；而他手中還握有很多更猛烈的證據，認了有沒穿衣服的床照但沒有影片，形容尺度「不輸給汪小菲」。面對丈夫被爆料出軌，王湘涵震驚地回應：「收到這樣的消息真的很難過，很多事情超出意料，對於影響我深愛的孩子、生活和工作，感到非常心痛。請先給我一些思考的空間，謝謝。」

根據《NOWnews今日新聞》報導，薛紀綱被問及此事，僅低調地回：「現在在忙，不方便回應喔！」