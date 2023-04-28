日籍球星大谷翔平今（28）登板面對運動家，挑戰開季個人4連勝，但交手全大聯盟戰績最差的運動家卻陷入苦戰，單局挨2轟掉5分，大谷翔平仍以93球吃下6局，被敲出3支安打掉5分，在天使打線援護下取得本季第4勝，打擊上大谷翔平5打數敲出3安，只差一支全壘打就能完成生涯第2次完全打擊，終場天使以8比7險勝運動家，系列賽以3勝1負取得勝利。

大谷翔平擔任第3棒投手兼指定打擊，3局下敲出二壘安打，送回天使第一分，該局在祖瑞（Brandon Drury）三分炮帶頭下，天使取得5比0大幅領先，不過前3局演出9上9下、飆出5次三振的大谷翔平，卻在4局上再犯控球不穩的老毛病，以觸身球、保送讓運動家打者站上得點圈，遭若克（Brent Rooker）敲出3分炮，大谷再次投出觸身球後，蘭格利爾斯（Shea Langeliers）隨後轟2分炮，讓天使領先優勢化為灰燼。

前5次先發僅掉2分、自責分率僅有0.64的大谷翔平遭遇大亂流，連《The Athletic》記者布拉姆（Sam Blum）都驚訝表示，「10分鐘前，我們甚至還以為這會是場完全比賽。」而大谷翔平將失分控制在該半局，接下來只讓運動家打線以觸身球上壘一次，天使也在5、6兩局打下3分，順利讓大谷翔平取得勝投資格後退場，今日他主投6局雖然只被敲出3安，但有2支是重傷害的全壘打，掉5分也是本季最多，送出8次三振、5次四死球，本季累積成績為4勝0敗、防禦率上升到1.85。

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打擊部分，大谷翔平前4次打擊3度敲安，只差一支全壘打就能寫下完全打擊，在最後一個打席大谷打出中外野飛球氣勢驚人，只可惜在牆前遭到接殺，回到板凳區的大谷也難掩失望，不過靠著今天的5支3猛打賞、1分打點演出，大谷翔平打擊率回升至2成78。