國民黨「最美發言人」李明璇19日表示，退出板橋西區的黨內立委初選。她昨（27）日晚間在臉書發出震撼彈，表態願意挑戰「艱困選區」，不少支持者都盼望她能回高雄參選2024立委。對此，近日有一份最新超過2萬人的網路民調，顯示出民眾對李明璇的支持度。

李明璇下一步動向，成為外界關注的目標。（圖／取自李明璇臉書，授權使用）

《中天電視》Youtube頻道昨發起網路投票，截至今（28）日上午7點45分，總計有2.3萬人參與該投票。針對題目「國民黨最美發言人李明璇忍痛放棄板橋西區，接受徵召回高雄挑戰艱困選區『前鎮小港』，你覺得她可能翻轉綠到出汁的前鎮小港嗎？」認為「一定贏」的民眾有46%、抱持「有機會」的網友則為31%、而覺得李明璇會敗選，但「雖敗猶榮」的民眾則有24%。

對於李明璇勇於挑戰艱困選區的決定，不少藍營支持者都紛紛為她加油打氣，留言「居然自願挑戰艱困選區，太感動了！李明璇加油！」、「佩服明璇有勇氣挑戰深綠選區，有明知山有虎偏向虎山行的氣魄，雖然很難贏但支持力戰到底」、「願意挑戰艱困選區，都是令人感動的，明璇加油」，不過也民眾憂慮，「這種綠到出汁的地方就當練兵不要想著翻盤，當然不是要你隨便選，而是不要得失心太重，腳踏實地一步一步來，吸取經驗最重要」、「我是前鎮在地年輕人，李小姐想挑戰我們這個綠到中毒的選區真的勇氣可嘉，祝福她能當選」。

高雄市前鎮、小港立委（第8）選區，從2012年之後都是綠大於藍的格局，民進黨籍現任立委賴瑞隆在2020立委選戰，以135052票、57.73%的支持率當選。因此，國民黨2024無論派誰，想要拿下該區立委席次勢必都非常艱難。