投資詐騙頻傳，台大電機系教授葉丙成也被詐騙集團鎖定，冒名成立投資群組；他緊急在臉書發文澄清，自爆是「理財大廢物」，表示自己投資能力很差，對股票一竅不通，呼籲民眾不要上當。

葉丙成在臉書發文寫下，「我在此聲明，也請大家千萬要記住，葉丙成就是一個投資理財的大廢物。」他表示自己對股票超沒興趣，也沒有研究，之前甚至害太太長榮股票慘賠；「如果你聽『葉丙成』的投資建議，你根本就是請鬼拿藥單！葉丙成自己很誠實地告訴你，聽葉丙成的投資建議，你絕對會虧錢虧一屁股、賠錢賠超慘！」

葉丙成會突然發此聲明是因為有人通知他，被冒名成立投資群組；他呼籲粉絲，如果看到「葉丙成」的發言，請確定後面有沒有藍勾勾，有藍勾勾才代表是他。

他強調自己投資能力很差，「超爛、超廢、超沒有興趣也沒時間殺進殺出。」並表示自己很懶，沒有時間經營LINE或是任何社群；如果看到跟他有關的投資社群、股票文章，「絕對都是假的！」也呼籲網友們一起檢舉。