56歲華裔美國籍葉姓女教授與陳姓男領隊等6人18日攀登能高安東軍路線，葉女與陳男因落後隊伍而失聯，21日被發現時皆已罹難；葉女與陳男生前對話曝光，葉女認為自己腳程較慢，堅持用「美式習慣」各走各的，陳男不斷勸說應團進團出仍無效，只好陪同葉女墊後，卻因山區風雨均罹難。

臉書「嘉明湖熊出沒企業社」曝光該名罹難的陳姓領隊對話，該領隊說主要揪此登山團的葉姓女教授因認為自己腳程較慢，堅持要依「美式習慣」各自走各自的，葉女還要2名外籍朋友陪同，最後只由陳姓領隊墊後跟著葉女，登山隊伍因此一分為二，陳姓領隊在訊息中說已多次勸說葉女仍無效。

葉女與陳男生前對話曝光，葉女認為自己腳程較慢，堅持用「美式習慣」各走各的，陳男不斷勸說應團進團出仍無效，只好陪同葉女墊後。（翻攝自臉書「嘉明湖熊出沒企業社」）

其他4人19日登上能高主峰後，因山區風雨漸大，在21.5公里處的預定營地台灣池營地紮營，但葉姓女教授與陳姓領隊疑因山區濃霧能見度低，直接走到22.3公里的大陸池營地紮營，隔天陳出現失溫、葉疑似高山症，趕緊傳訊向協作求救，協作20日發現陳的求救訊息後，返回大陸池營地找2人，21日抵達時，發現陳已失去呼吸心跳，葉則不見人影。

協作收到的訊息中，陳姓領隊在7點35分左右傳「來救我」，但訊號不佳直到10點19分才傳出；協作通報消防後，連續3天由直升機執行空偵，透過空勘發現失聯多日的葉女，人已罹難，遺體透過吊掛下山；臉書曝光的訊息中，可見陳姓領隊不斷告誡葉女全員應該團進團出，不該分強弱，還強調「台灣登山法規有一條解釋，一支隊伍上山後即為生命共同體」。

當時葉女回應「好的，沒問題。其實美國人很守法，所以不用太擔心」，但後來上山後仍因自己腳程慢，讓其他人先行，導致後續失聯失蹤、罹難。

臉書曝光訊息中，陳姓領隊不斷告誡葉女全員應該團進團出，不該分強弱，還強調「台灣登山法規有一條解釋，一支隊伍上山後即為生命共同體」。（翻攝自臉書「嘉明湖熊出沒企業社」）