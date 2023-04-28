台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛董事會通過2023年第一季財務報告。第一季合併營收33.18億元，年增25.5%；營業毛利9.27億元，年增10.56%；營業利益6.35億元，年增48.13%；稅後淨利為5.78億元，年增57.1%，歸屬母公司業主淨利為5.52億元，年增59.7%，每股稅後盈餘(EPS)1.2元，年增55.8%，創下同期新高。

榮剛指出，受惠於2022年接單暢旺，反映在今年第一季營收上，第一季營收為同期新高，年成長25.5%，第一季營益率為19%、淨利率為17%，均創下同期新高。單季EPS更已連續四季保持1.2元以上水準。儘管第一季出貨組合因低毛利率工具鋼集中出貨，第一季毛利率微幅下降至28%，展望未來得益於銷售組合優化、策略布局得宜等因素，毛利率預期將逐季提升。

同為台鋼集團旗下特殊合金材料廠精剛同日召開董事會，會中通過今年第一季合併財報。首季合併營收6.24億元，年增87.74%；營業毛利0.61億元，年增21.95%；營業利益0.27億元，年增3.11%；稅後淨利0.49億元，年增50.96%，EPS為0.33元，優於去年同期的0.27元，獲利更寫下12年來同期新高。

精剛受惠於歐洲能源危機、地緣政治轉單效益，加上國防與航太產業需求持續強勁，首季業績表現亮眼；積極精進營運模式，聚焦鎳、鈦合金產品外銷市場拓展，加上自製產線生產能力愈趨穩健，助攻出貨動能。今年度營運表現持續穩健成長，銷售市場涵蓋歐美航太、國防及系統產業先進國家。

榮剛也提到，公司接單動能暢旺，各月BB Ratio(訂單出貨比值)皆高於1，在手訂單已至8~9個月。航太、能源、油氣等高毛利產品接單已拉升至60%，尤其隨疫後航太復甦爆發，航太產業訂單持續增加，今年第一季航太接單占比已有明顯成長，前景看好。此外，軍工方面仍看好未來國防工業需求，榮剛是台灣唯一具備國防用特殊鋼材料生產力的公司，若歐美日技轉台灣自主生產國防武器，將有機會進入軍工產業供應鏈，為未來製造利多。

展望未來，榮剛除了高毛利產品穩健成長外，工具鋼方面公司亦將於今年發表高階工具鋼產品，以進攻歐美日高端應用市場。隨著50噸爐即將於今年下半年試車，新營廠CC連鑄線也將在今年動工，未來榮剛的產品線將提供客戶更周全且具競爭力的選擇。

精剛亦積極擴大製造產能，降低價格剝削之貿易訂單，董事會通過購買原向榮剛租賃之鍛造廠，同時將於今年完成鈦合金熔煉廠建置，逐步達成自建產線的布局規畫；精剛同時致力於提升熔煉設備的稼動率，增加產能，降低外購材料與委外加工之依存度，進而降低成本。透過獨立且完整的全方位一站式製程，可優化產品交期及品質，推升精剛在全球特殊合金市場上之市占率。

最後，榮剛除了經營績效亮眼之外，近來在公司治理方面也獲得高度肯定，繼去年第8屆評鑑首次躋身排名前5%後，台灣證券交易所周四所公布第9屆公司治理評鑑結果中，榮剛再次獲得排名前5%佳績，身為永續經營的在地企業，榮剛將繼續致力於誠信經營、保障股東權益、善盡永續發展，將經營績效回饋給長期支持公司的股東與社會大眾。