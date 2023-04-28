根據《紐約郵報》記者路易斯28日搶先爆料，籃網跟拓荒者正在圍繞利拉德進行交易討論，預計籃網送出丁維迪、芬利史密斯與歐奈爾3名球員，以及4個首輪選秀權當作交易籌碼，藉以換來利拉德跟他的好友布瑞吉斯並肩作戰，且在後續交易計畫才會送走班西蒙斯。

就算先後痛失哈登、厄文與杜蘭特3大球星，籃網追逐聯盟頂級球星的野心卻從未停止，利拉德號稱全聯盟忠誠度最高的球員，可惜隨著拓荒者本季再次無緣季後賽，已經開始準備進行重建，只要得到交易價值相當的報價，或許可能送走利拉德。

「利拉德比較傾向加盟籃網的主因，在於他跟布瑞吉斯之間關係很好，且早就希望可以同隊打球，」路易斯表示，「兩年前利拉德就希望拓荒者可以透過交易換來布瑞吉斯，現在布瑞吉斯成為籃網的當家球星，更成聯盟頂級前鋒，利拉德當然有興趣到布魯克林打球。」

籃網提出交易利拉德的籌碼確實誘人，除了丁維迪、芬利史密斯與歐奈爾，更包含來自太陽的2025與2028年首輪籤、來自七六人的2026年首輪籤與來自獨行俠的2029年首輪籤，路易斯說：「拓荒者希望籃網可以送出克萊斯頓，可是籃網把克萊斯頓當作重建核心，寧願送出額外選秀權當作彌補。」