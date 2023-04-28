黃姓男子去年約爆乳女網友看電影，意亂情迷，趁電影播放時，影院一片黑暗，伸手不見五指機會，突然摟抱對方，黃看完電影後開車載對方回家途中，問她「有穿胸罩嗎？」，還動手拉開她吊帶褲拉鍊，摸她腰部及屁股，女方事後提告。台北地檢署依性騷擾罪起訴黃男。

女網友指控，黃男去年11月11日晚間8時約她到台北信義威秀影城看電影，因見她身材惹火，先在搭手扶梯時，自上往下俯瞰她胸部。

之後黃男利用電影播放，影院一片黑暗機會，伸手摟抱她腰部，她心生不適，向黃反應往後靠坐不舒服，黃才罷手。

看完電影，黃男開車送她回家，車子到她家巷口時，黃趁她來不及解開安全帶下車之際，以上半身靠近她，讓她無法解開安全帶，並稱「妳這件衣服很特別，妳穿這件衣服時有穿胸罩嗎？」

黃說完，就動手拉下她吊帶褲的吊帶與上衣領口，拉開她吊帶褲拉鍊，伸手進吊帶褲內觸摸她腰部及臀部等處，她感到被侵犯，向信義分局報案。